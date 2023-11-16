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لبنان

ملتقى التأثير المدني يؤكد: الانهزاميات والبراغماتيات لا تصنعان وطناً

Lebanon 24
16-11-2023 | 04:45
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دعا ملتقى التأثير المدني إلى اعتماد "مسارات تناقض تعميم اليأس بإسم الواقعية، والتهويل بصفقات مقايضة بعيون انهزامية". لافتا إلى القناعة بأنه قد "ولّى زمن التكتيك" وجاء "زمن الاستراتيجيا".

وكتب ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاص على موقع "إكس" قائلا: "لبنان الرسالة يقتضي إعادة بناء على مسارات تناقض تعميم اليأس بإسم الواقعية، والتهويل بصفقات مقايضة بإسم القدرة على قراءة مستجدات بعيون انهزامية".
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وأضاف: "لبنان الحرية فعل نضالي يعتقد فيه البراغماتيون بعدم فاعلية الإلتزام بالعمل التراكمي".

وختم قائلا: "هي قدرة هؤلاء على الانسياق لفهم الواقع أكثر منه الالتزام في التأثير به، ما يجعل من الكثير من القدرات قيد الشلل أو التطويع. ولى زمن التكتيك. إنه زمن الاستراتيجيا".




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