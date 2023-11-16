Advertisement

لبنان

قبل نهاية العام... مياه بيروت دعت المشتركين الى تسديد بدلات الـ2023

Lebanon 24
16-11-2023 | 04:41
A-
A+
Doc-P-1131038-638357323406763258.jpg
Doc-P-1131038-638357323406763258.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان، "جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن سنة 2023 وما قبل في مهلة لا تتعدى 31/12/2023 في ما خص اصدار 2023 بواسطة:
- الجباة المختصين
- صناديق دوائر التوزيع 
Advertisement
- آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE الموجودة لدى دوائر التوزيع
- مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT
واعتذرت "حاليا من مشتركيها عن عدم امكان تلبية خدمة التسديد عبر الدفع الإلكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml أو app mobile ebml، وذلك لأسباب خارجة عن ارادتها وهي تعمل جاهدة لتفعيل الخدمة من جديد". 
وأشارت إلى أنه "نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:
- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2023 لفترة أقصاها كانون الأول 2025.
- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2025.
- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:
- (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.
- (24%) لاشتراكات المياه بالعداد.
- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).
- تخفض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).
واعتبرت الاعلان بمثابة "تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:48 | 2023-11-16
04:00 | 2023-11-16
08:27 | 2023-11-16
08:02 | 2023-11-16
07:59 | 2023-11-16
07:47 | 2023-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24