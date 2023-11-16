طقس خريفي متقلب وماطر... هذا ما ينتظركم!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما إجمالا خلال الفترة الصباحية مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، واحتمال أمطار متفرقة بخاصة خلال الفترة الصباحية، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول الى غائم جزئيا.

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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس خريفي متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة، ويستمر حتى ظهر يوم السبت حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان مصحوب بكتل هوائية باردة يحمل معه أمطارا غزيرة طوفانية بدءا من فجر يوم الأحد، مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تتجاوز الـ80 كلم/س وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و25 في بيروت، بين 13 و23 في طرابلس، بين 8 و20 في زحلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم صباحا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم جزئيا فغائم مع تشكل ضباب على المرتفعات، تتكاثف الغيوم بدءا من المساء وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة بخاصة شمال البلاد مع رياح ناشطة تلامس الـ45 كم/س، واحتمال أن تكون غزيرة أحيانا فجر يوم الجمعة.

الجمعة: غائم إجمالا خلال الفترة الصباحية مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، واحتمال أمطار متفرقة بخاصة خلال الفترة الصباحية، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول الى غائم جزئيا.

السبت: غائم جزئيا واستقرار في درجات الحرارة ضمن معدلاتها، تنشط الرياح بدءا من بعد الظهر وتشتد خلال الليل لتلامس الـ85 كم/س مع اقتراب المنخفض الجوي، حيث تتكاثف الغيوم ويتشكل الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتمسي الأجواء مهيأة لامطار متفرقة تشتد غزارتها بدءا من بعد منتصف الليل مصحوبة بعواصف رعدية، لذا نحذر من تشكل السيول وانجراف التربة.

الأحد: غائم اجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة وغزيرة تؤدي الى سوء في الرؤية وتشكل السيول وانجراف في التربة مع احتمال تساقط حبات البرد، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة تلامس الـ80 كم/س بخاصة شمال البلاد. نلحظ انخفاضا اضافيا في درجات الحرارة خلال الليل حيث يؤدي الى تساقط الثلوج بدءا من ارتفاع الـ2400 متر، وينخفض مستوى تساقطها فجر الإثنين لتصل الى ارتفاع 2000 متر نتيجة الإنخفاض الإضافي بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 18 إلى 25 درجة، فوق الجبال من 11 الى 19 درجة، في الداخل من حالى 25 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، سرعتها بين 10 و35 كم/س، تنشط شمالا لتصل الى 45 كم/س.

-الانقشاع: جيد نهارا، متوسط بدءا من بعد الظهر على المرتفعات بسبب تكون الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.



-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:25 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6،11.

-ساعة غروب الشمس: 16،34.