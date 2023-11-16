لبحث ملف أدوية السرطان... عبدالله وعلامة زارا سفيري بلجيكا واستراليا

زار رئيسا لجنة الصحة والشؤون الخارجية النائبان بلال عبدالله وفادي علامة، سفيري بلجيكا كون فرفاك واستراليا اندرو بارنز.



وتم البحث في الاوضاع السياسية العامة وملف أدوية السرطان والأمراض المستعصية في لبنان.

Advertisement