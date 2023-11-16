وزير لبنانيّ يتوجّه إلى دولة عربيّة في "مهمّة طوارىء"... ما الذي سيُناقشه هناك؟

قال وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، إنّه يتوجّه الى قطر في "مهمّة طوارىء".

وأضاف سلام في حديثٍ لـ"الجديد"، أنّه "سيتمّ البحث في مواضيع الأمن الغذائي، ومنها بناء اهراءات مرفأ بيروت".