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لبنان
وزير لبنانيّ يتوجّه إلى دولة عربيّة في "مهمّة طوارىء"... ما الذي سيُناقشه هناك؟
Lebanon 24
16-11-2023
|
05:50
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قال وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، إنّه يتوجّه الى قطر في "مهمّة طوارىء".
وأضاف سلام في حديثٍ لـ"الجديد"، أنّه "سيتمّ البحث في مواضيع الأمن الغذائي، ومنها بناء اهراءات مرفأ بيروت".
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