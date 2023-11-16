مخابرات الجيش أوقفت سوريّاً... إليكم بالصورة ما ضبطته بحوزته

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 15 / 11 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة أبي سمراء – طرابلس السوري (م.ع.) لإقدامه على ترويج المخدرات، وضبطت في حوزته كمية كبيرة من حشيشة الكيف والحبوب المخدرة، إضافة إلى ميزان إلكتروني.سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.