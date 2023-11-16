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لبنان

إستهداف مواقع إسرائيليّة... بلدات تتعرّض لقصف عنيف وهذه تفاصيل الوضع الأمنيّ في الجنوب

Lebanon 24
16-11-2023 | 06:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه مستوطنة يفتاح، كما تمّ ‏إستهداف موقع العدوّ في البياض، عند حدود بلدة بليدا. ⁩
 
واستُهدف أيضاً، برج المراقبة التابع للجش الإسرائيليّ في موقع المطلة.
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وأعلن "حزب الله" في بيان، أنّه استهدف موقع ‏مسكاف عام بالأسلحة المناسبة، وحقّق فيه "إصابات مباشرة". ‏ 
 
إلى ذلك، قالت صحيفة "معاريف" العبريّة، إنّ الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافاً لـ"حزب الله".
 
وبحسب مندوبة "لبنان 24"، فقد تعرّضت المناطق التاليّة لقصف مدفعي إسرائيليّ عنيف:
 
- رأس الظهر غربي بلدة ميس الجبل
 
- أطراف بلدة محيبيب
 
- أطراف بلدة عديسة
 
- بلدة رب ثلاثين
 
‏- بلدة ⁧ كفركلا 
 
- ‏بلدة ⁧راميا
 
- بلدة⁩ بيت ليف
 
- بلدة بليدا
 
- علما الشعب
 
- بلدة الطيبة
 
 
وقام العدوّ الإسرائيليّ بتمشيط تلال بلدة عديسة والأحراج المحيطة، بالأسلحة الرشاشة المتوسطة.
 
 
كما حلّق طيران الإستطلاع فوق مزارع شبعا، وقرى حاصبيا والعرقوب، بالتزامن مع دوي صافرات الانذار في الجليل الاعلى.
 
 
‏وانفجر صاروخان اعتراضيان اطلقتهما القبة الحديدية في أجواء الوزاني⁩ وسهل الخيام.
 
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