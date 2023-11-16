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لبنان

المفتي دريان: لا وطن من دون عدالة وقضاء مستقل

Lebanon 24
16-11-2023 | 06:44
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 استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى قضاة الشرع في لبنان برئاسة رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف الذي وضعه في سير عمل المحاكم الشرعية في المحاكم  كافةالموجودة في المناطق اللبنانية، والدور الذي يقوم به القضاة في محاكمهم للحفاظ على الأسرة ودورها في حماية المجتمع.
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ونوه المفتي دريان بـ"الأداء والجهد الذي يقوم به قضاة الشرع في تحقيق العدالة وتحصين الأسرة والمجتمع".

واكد  ان "للقاضي دورا كبيرا في تطبيق العدالة والحكم بين الناس انطلاقا من كتاب الله القران الكريم والسنة النبوية الشريفة واجتهادات الأئمة الكبار وإيصال الحقوق إلى أهلها ، ومنع المظالم وضرورة تحصين العلاقة بين الأسر التي هي النواة الأولى للمجتمع الصالح في الوطن الصالح".

ودعا الجسم القضائي في لبنان الى "مضاعفة جهده لإنهاء الملفات العالقة كافة مما يتطلب من الدولة ومؤسساتها أن تعطي عناية خاصة للجسم القضائي في لبنان الذي يحتاج اليه المواطن لإقامة الدولة القوية العادلة في إحقاق الحق وعيش كريم".

وقال المفتي دريان :" لا وطن من دون عدالة وقضاء مستقل، ولا عدالة وقضاء مستقلا من دون وطن".

أضاف: "لا قيامة لمؤسسات الدولة على طريق النهوض وتطويرها إلا أن يكون الجسم القضائي بخير ليبقى لبنان مستقرا ووطنا للخير والإبداع" .



 
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