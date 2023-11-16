كركي إستقبل وفد اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات

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استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات السيد أحمد الموسوي يرافقه وفد من المجلس التنفيذي للاتحاد.وتطرق المجتمعون الى الأوضاع الاجتماعية والمعيشية في البلاد عامة وأوضاع مستخدمي وسائط المواصلات والنقل البري بشكل خاص.وأفاد بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق ، بأن اللقاء "تمحور حول موضوعات عدة أبرزها كيفية تسهيل عملية تسديد الاشتراكات في مكاتب الصندوق وذلك بسبب أزمة فقدان الأوراق اللازمة لاتمام المعاملات".وقد أكد الدكتور أنه "تم معالجة هذا الملف بعد أن فتح مجلس الإدارة الاعتمادات المالية اللازمة حتى نهاية العام 2023".وتطرق الوفد الى قضية تسعيرة الإفادة التي يتقاضاها الأطباء من السائقين المضمونين والتي تفوق قدرة هؤلاء المادية وبخاصة أنها بالعملة الصعبة (15 دولارا) مطالبين إياهم مراعاة أوضاع السائقين والظروف التي يمرون بها، وأمل المدير العام من نقابتي الأطباء في لبنان وطرابلس إيجاد الحلول المناسبة.كما وعرض الوفد مشكلة التفتيش على المؤسسات ولزوم إبراز مستندات من الأمن العام (تسلسل المكلية) حيث وعد المدير العام بإيجاد الحلول المناسبة في أقرب وقت ممكن، كذلك تسهيل معاملة الاستحصال على براءات الذمة.من ناحية أخرى، رحب المجتمعون بالخطوات الأخيرة التي قام بها الدكتور كركي وأبرزها مضاعفة تعرفة الـPet Scan والـMRI والـCT Scan 10 مرات بعد مضاعفة معاينة الأطباء 20 مرة وأسعار الأدوية المزمنة من 12 الى 15 مرة، كذلك زيادة تعرفة علاج جلسة غسيل الكلى كلما دعت الحاجة لذلك، بحيث يبقى هذا العمل الطبي مغطى 100 في المئة على حساب الصندوق".وفي الختام، توقف المجتمعون عند ضرورة تفعيل مكتب الهرمل من أجل تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لأهالي المنطقة بشكل أفضل. وتوافقوا على ضرورة الوقوف الى جانب الصندوق وحث الدولة على سداد ديونها المتوجبة عليها لصالح الضمان وإعطائه مساعدة استثنائية أسوة بالتي قدمت لصالح تعاونية موظفي الدولة ليستطيع أن يعيد التعرفات الصحية الى ما كانت عليه قبل الأزمة.