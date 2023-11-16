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لبنان

وزير الدفاع عرض للاوضاع مع شيا

Lebanon 24
16-11-2023 | 07:27
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التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية  دوروثي شيا على رأس وفد من السفارة .

وجرى عرض للأوضاع العامة في البلاد ولشؤون المؤسسة العسكرية والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية.
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