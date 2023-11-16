وزير الدفاع عرض للاوضاع مع شيا

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا على رأس وفد من السفارة .



وجرى عرض للأوضاع العامة في البلاد ولشؤون المؤسسة العسكرية والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية.

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