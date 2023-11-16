سلام من عين التينة: كميات الطحين والقمح متوافرة حتى العام المقبل

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي. وتم البحث في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تربوية.واستقبل الرئيس بري وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، حيث تم عرض للمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقرى اللبنانية الحدودية مع فلسطين المحتلة وشؤونا إعلامية.كما عرض بري الاوضاع العامة لاسيما الاقتصادية منها خلال لقائه وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام الذي قال :" دائما إعتدنا زيارة دولة الرئيس لإطلاعه على الوضع الإقتصادي وظروف البلد. واليوم زيارتنا هي لوضعه في نتائج زيارتنا لدولة قطر ومشاركتنا في إفتتاح الجناح اللبناني في "إكسبو قطر"، إضافة الى وضعه في أجواء الزيارة التي سنقوم بها مع وفد وزاري مع وفد اقتصادي الى دولة قطر للقاء عدد من الوزراء وهيئات من الإستثمار والقطاع الخاص، وأخبرناه بمدى أهمية هذه الزيارة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها وهي تعطي نافذة أمل".أضاف سلام: "الرئيس بري وافقنا الرأي، بأن الحركة الخارجية في هذه المرحلة هي مهمة جدا".وتابع : كما أطلعنا دولة الرئيس على موضوع الأمن الغذائي الذي نحن جميعا معنيون به بشكل مباشر خاصة توافر كميات الطحين والقمح لصناعة الخبز التي تسير بشكل كامل من دون أي تأخير وتمويلها متوافر حتى العام المقب ان شاء الله".وختم : كما اخبرناه، اننا نحمل معنا رسالة الى دولة قطر لامكانية البحث معها في دعم اعادة اعمار الاهراءات في بيروت وطرابلس والجنوب".