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لبنان

قائد الجيش استقبل فرونتسكا وقائد عمليات في الجيش الفرنسي

Lebanon 24
16-11-2023 | 07:47
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية.

ثم استقبل قائد عمليات Task Force 471 في الجيش الفرنسي الأميرال Jacques Mallard، بحضور الملحق العسكري الفرنسي العقيدGrigory Medina ، وتناول البحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجيشين.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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