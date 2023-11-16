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لبنان

جريمة أنصار التي هزّت لبنان... الإعدام لحسين فياض وحسن الغنّاش (صورة)

Lebanon 24
16-11-2023 | 07:59
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أصدرت محكمة جنايات بيروت حكمها بإعدام كل من المتهمين بجريمة أنصار: حسين فياض وحسن الغنّاش.
 
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