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لبنان
إستشهاد شخصين في كفركلا... طائرة إسرائيليّة أغارت على البلدة
Lebanon 24
16-11-2023
|
08:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن استشهاد عنصرين من "حزب الله"، في الغارة الإسرائيليّة على بلدة كفركلا.
وأضافت أنّ جريحاً نُقل إلى مستشفى مرجعيون الحكومي.
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