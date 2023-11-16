إستشهاد شخصين في كفركلا... طائرة إسرائيليّة أغارت على البلدة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن استشهاد عنصرين من "حزب الله"، في الغارة الإسرائيليّة على بلدة كفركلا.

وأضافت أنّ جريحاً نُقل إلى مستشفى مرجعيون الحكومي.