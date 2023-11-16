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لبنان

إستشهاد شخصين في كفركلا... طائرة إسرائيليّة أغارت على البلدة

Lebanon 24
16-11-2023 | 08:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن استشهاد عنصرين من "حزب الله"، في الغارة الإسرائيليّة على بلدة كفركلا.
 
 
وأضافت أنّ جريحاً نُقل إلى مستشفى مرجعيون الحكومي.
 
 
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