شيخ العقل التقى نائبين سابقين وأمين عام منظمة الشباب التقدمي

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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت، النائبين السابقين اللواء المتقاعد انطوان سعد وهنري حلو، وجرى البحث بالأوضاع العامة الراهنة وخاصة في منطقة الجنوب.كما استقبل ابي المنى أمين عام منظمة الشباب التقدمي عجاج أبي رافع يرافقه رواد الصايغ، وأطلع أبي رافع شيخ العقل على هموم الشباب وأهمية التخفيف من هواجسهم والدور الذي تقوم به المنظمة بهذا الخصوص.ومن زوار شيخ العقل، الإعلامية ميساء عبد الخالق والمحلل الصحافي الدكتور رائد المصري، وقدمت عبد الخالق لابي المنى إصدارها الأول "القاعدة وداعش وصراعهما في الساحل الافريقي"، وشكرته على ايفاد ممثل عنه للمشاركة في حفل التوقيع الشهر الماضي.كما استقبل السيدة أُمَيلة البعيني التي قدمت له نسخة من المصحف الشريف. وأيضا الاستاذ لبيب حرب والاستاذ راجح نعيم.وكان شيخ العقل التقى في دارته في شانيه، أعضاء من مجلس الادارة والمجلس المذهبي لمتابعة شؤون المجلس.