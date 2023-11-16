Advertisement

لبنان

شيخ العقل التقى نائبين سابقين وأمين عام منظمة الشباب التقدمي

Lebanon 24
16-11-2023 | 08:54
A-
A+
Doc-P-1131113-638357468990512704.jpg
Doc-P-1131113-638357468990512704.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت، النائبين السابقين اللواء المتقاعد انطوان سعد وهنري حلو، وجرى البحث بالأوضاع العامة الراهنة وخاصة في منطقة الجنوب.
Advertisement

كما استقبل ابي المنى أمين عام منظمة الشباب التقدمي عجاج أبي رافع يرافقه رواد الصايغ، وأطلع أبي رافع شيخ العقل على هموم الشباب وأهمية التخفيف من هواجسهم والدور الذي تقوم به المنظمة بهذا الخصوص.

ومن زوار شيخ العقل، الإعلامية ميساء عبد الخالق والمحلل الصحافي الدكتور رائد المصري، وقدمت عبد الخالق لابي المنى إصدارها الأول "القاعدة وداعش وصراعهما في الساحل الافريقي"، وشكرته على ايفاد ممثل عنه للمشاركة في حفل التوقيع الشهر الماضي.

كما استقبل السيدة أُمَيلة البعيني التي قدمت له نسخة من المصحف الشريف. وأيضا الاستاذ لبيب حرب والاستاذ راجح نعيم.

وكان شيخ العقل التقى في دارته في شانيه، أعضاء من مجلس الادارة والمجلس المذهبي لمتابعة شؤون المجلس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:48 | 2023-11-16
05:30 | 2023-11-16
10:49 | 2023-11-16
10:44 | 2023-11-16
10:39 | 2023-11-16
10:18 | 2023-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24