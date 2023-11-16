Advertisement

لبنان

اللواء عثمان استقبل فرونتسكا

Lebanon 24
16-11-2023 | 08:55
A-
A+
Doc-P-1131115-638357470045666369.jpg
Doc-P-1131115-638357470045666369.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر، المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، في زيارة تم في خلالها عرض للوضع العام في لبنان.
Advertisement
 
واستقبل اللواء عثمان وفدا ضم النائبين: مارك ضو وميشال الدويهي وشادي حمزة في زيارة تم في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:48 | 2023-11-16
05:30 | 2023-11-16
10:49 | 2023-11-16
10:44 | 2023-11-16
10:39 | 2023-11-16
10:18 | 2023-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24