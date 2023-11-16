اللواء عثمان استقبل فرونتسكا

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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر، المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، في زيارة تم في خلالها عرض للوضع العام في لبنان.واستقبل اللواء عثمان وفدا ضم النائبين: مارك ضو وميشال الدويهي وشادي حمزة في زيارة تم في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.