توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاعلام والجامعة اللبنانية

Advertisement

وقع وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، بروتوكول تعاون بين وزارة الإعلام والجامعة اللبنانية ـ كلية الإعلام ، في مبنى وزارة الإعلام.وأعرب الوزير المكاري عن فخره بتوقيعه "بروتوكول التعاون بين وزارة الاعلام ممثلة بمؤسساتها واداراتها مع الجامعة اللبنانية الممثلة بأكاديميها الذين يرفعون رأس لبنان وطلابه".ولفت الى ان توقيع هذا البروتوكول وإن تأخر، فإنه "يؤكد ان هناك استمرارية للبلد، رغم كل الظروف التي يمر بها، من خلال استمرار التعاون والعمل وبناء ما يمكن". وقال:"وعلى الرغم من الظروف الصعبة لمؤسسات الدولة لاسيما عدم قدرتها على توظيف أشخاص جدد ودخول دم جديد الى مؤسساتها لرفع شأنها".واوضح المكاري "أن وزارة الاعلام هي أكثر الوزارات التي تحتاج الى دم جديد، خصوصا وان التكنولوجيا تواكب مؤسساتها منها: تلفزيون لبنان والاذاعة اللبنانية، ونحن في حاجة الى تجديد هذا الدم لأن تكنولوجيا الاعلام والتلفزيون والاذاعة تتطور بسرعة، ومن هنا اتكالنا على طلاب الجامعة اللبنانية".وأشار الى ان الوزارة "تعمل دائما على تطوير العلاقة بينها وبين كليات الاعلام في لبنان "، مشيرا الى ان الجامعة اللبنانية التي خرجت كلية الاعلام فيها أهم الاعلاميين والصحافيين في لبنان، سيعمل طلابها الى جانبنا في وزارة الاعلام وسيخضعون الى تدريب من قبل موظفين مخضرمين وأصحاب خبرة اعلامية في الوزارة، بعيدا من الاخبار الزائفة التي تسعى وزارة الاعلام لمحاربتها بالوسائل المتاحة".وختاما، أثنى وزير الاعلام على "علمانية الجامعة اللبنانية التي نحتاج اليها دائما في ظل ما يمر فيه لبنان والمنطقة وخاصة المأساة اليومية في غزة".من جهته، توجه البروفسور بدران بالشكر الى الوزير المكاري للسماح لطلاب كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية، من خلال الاتفاقية الموقعة،بإجراء تدريباتهم ودراساتهم في وزارة الاعلام والاستفادة لاحقا مهنيا".وأشار الى أن الجامعة اللبنانية في التصنيفات العالمية "أثبتت علو شأنها وبأنها رقم صعب على الرغم من موازناتها الضئيلة".أضاف:" أن السمعة المهنية لخريجي الجامعة بحسب التصنيفات العالمية، فإنها في المرتبة الاولى في لبنان والثانية في الشرق الاوسط و171 في العالم".وقال:"اتفاق التعاون اليوم ضمن السياسة العامة للجامعة هي سياسة الشراكة مع الوزارات والمؤسسات والادارات الرسمية، هدفها تعزيز الكفاءات المهنية لخريجينا. ونحن نصر على الحفاظ عليها وتطويرها لان الجامعة اللبنانية هي المؤسسة العامة التي تقدم التدريس شبه المجاني للطلاب وتقدم لهم كل الخدمات المطلوبة لتأمين مستقبل راق لهم ولعائلاتهم".