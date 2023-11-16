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لبنان

في الدامور... صدمته سيارة مجهولة وفارق الحياة

Lebanon 24
16-11-2023 | 09:43
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:

بتاريخ 11-10-2023، عُثِرَ إلى جانب طريق الدّامور / المسلك الشرقي (بالقرب من محطّة توتال للمحروقات)، على رجلٍ مجهول الهويّة يُعتقد أنّه من الجنسيّة الهنديّة، قد تعرّض لحادث صدم من قِبَل آليّة مجهولة. جرى نقله إلى مستشفى بشامون التّخصّصي، ولكنّه ما لبث أن فارق الحياة.
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لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب هذه المديريّة العامّة مِمّن يعرف عنه أو عن ذويه شيئاً، إبلاغهم الحضور إلى مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة، أو الاتّصال على الرقم: 300216-25، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيداً لاستلام الجثّة.

الأوصاف: في العقد الرابع من العمر معتدل البنية والطّول (170 سنتم / 75 كلغ. تقريباً)، أسمر البشرة، شعره لون أسود، ذو لحية خفيفة.
 
 
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