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لبنان
أبو الحسن: لتلافي الشغور في قيادة الجيش
Lebanon 24
16-11-2023
|
09:51
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زار وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي ضم أمين سر كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن وأمين السر العام ظافر ناصر، رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، في حضور الامين العام لحزب الكتائب سيرج داغر وعضوي المكتب السياسي ريتا بولس وساسين ساسين.
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بعد اللقاء، أشار أبو الحسن إلى أن "التواصل بين الحزب التقدمي الإشتراكي وكتلة "اللقاء الديموقراطي" والكتائب اللبنانية دائم، وكان تأكيد مشترك على أهمية تمكين وتمتين الواقع السياسي اللبناني عبر تلافي الشغور وانتخاب رئيس للجمهورية، ونحن منفتحون على التلاقي من أجل الوصول إلى مرحلة نستطيع من خلالها انتخاب رئيس للجمهورية".
وأكد أبو الحسن أن "الوقت مناسب ويجب أن نتحصن عبر انتخاب رئيس للجمهورية"، وقال :"كذلك تم التطرق الى موضوع قيادة الجيش والمجلس العسكري وكان تطابق في الموقف حول تلافي الشغور في موقع قيادة الجيش والتمديد لقائد الجيش وتعيين اعضاء المجلس العسكري".
وتابع : "يجب أن نحافظ على بنية الجيش وتبقى المؤسسة قوية متماسكة لمواجهة التحديات، وستكون هناك اجتماعات لاحقة نبحث فيها كافة الأمور الوطنية".
وختم أبو الحسن "من المهم الحفاظ على التوازن الوطني الدقيق، وكنا نتمنى أن يتم التمديد والتعيين في مجلس الوزراء اليوم ولكن سنكون حكما أمام اقتراح للتمديد، وكنا قد تقدمنا باقتراحين كلقاء ديموقراطي في السنة الماضية لرفع سن التقاعد وسنناقش الأمور في المجلس النيابي لهذه الغاية إذا تعذر التعيين في مجلس الوزراء".
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