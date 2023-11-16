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لبنان

حادثة مؤسفة... هكذا تُوفي إبن الـ33 عاماً في صور

Lebanon 24
16-11-2023 | 10:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة شاب سوري يبلغ من العمر 33 سنة، في مدينة صور، بعدما صعقته الكهرباء.
 
 
 
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