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لبنان

افرام عن الحملة على الراعي: معيبة وسخيفة

Lebanon 24
16-11-2023 | 10:44
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كتب النائب نعمة افرام على منصة "أكس": "معيبة وسخيفة هذه الحملة الوقحة والخبيثة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تناولت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي".

وقال: "لا يحتاج سيد الصرح المؤتمن على تاريخ وطن وشعب لمن يدافع عنه، لكن الخطورة تكمن في اختلاق تهجمات واتهامات بخلفية طائفية وببعد فتنوي. إنه الزمن الرديء الذي يظن به البعض أن دعم بكركي لصمود أهلنا في الجنوب الحبيب ومساعدة النازحين منهم هو أمر بحاجة إلى فحص دم مسبق في الوطنية؟!... ربي، نجّنا من التجارب!".
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