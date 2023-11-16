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لبنان
في حادث سير مروّع... وفاة الرائد في الأمن العام روجيه جريج (صور)
Lebanon 24
16-11-2023
|
10:49
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تُوفي الرائد في الأمن العام روجيه جريج، إثر حادث سير مروّع، أثناء ذهابه الى مركز عمله في القاع.
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القاع
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