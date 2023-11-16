بعدما نُقل عنه قوله: "على جثتي ما بيتمدّد لقائد الجيش".. مكتب عون يوضح

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اصدر المكتب الإعلامي للرئيس العماد ميشال عون بياناً جاء فيه:تناقلت وسائل الاعلام خبراً اطلقه موقع mtv ناسباً إياه كالعادة الى مصادر مجهولة، ويتصل بموقف للرئيس العماد ميشال عون من موضوع التمديد لقائد الجيش.ان المكتب الإعلامي للرئيس عون ينفي الخبر المزعوم جملة وتفصيلاً، ويضعه في خانة الشائعات المفبركة التي تطلقها الغرف السوداء من حين الى آخر وغب الطلب، لأهداف لم تعد مجهولة على أحد.أما في موضوع التمديد لأي موظّف وتحديدًا قادة الأجهزة والمؤسسات العسكرية والأمنية، فإن موقف الرئيس عون واضح ومعلن ولا لبس فيه وليس بجديد، فهو رافض كليًا لكل ما يشكل مخالفة للقوانين وللدستور الذي سبق وأقسم يمين المحافظة عليه عندما كان رئيسًا.