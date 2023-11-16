Advertisement

لبنان

مخاطر كثيرة للفوسفور الأبيض.. هذه الإرشادات مهمّة في حال التعرّض له!

Lebanon 24
16-11-2023 | 12:12
A-
A+
Doc-P-1131173-638357591772431564.jpg
Doc-P-1131173-638357591772431564.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وزعت المديرية العامة للدفاع المدني نشرة توعوية حول إرشادات الوقاية من مخاطر الفوسفور الأبيض.
 
Advertisement
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الفوسفور الأبيض يتهدد أهالي الجنوب.. مخاطره كبيرة
lebanon 24
16/11/2023 20:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"برسم المجتمع الدولي"... برّي يعلّق على استخدام اسرائيل قذائف الفوسفور الأبيض
lebanon 24
16/11/2023 20:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النوب نبيه برّي: الحرائق التي تضرمها قذائف الفوسفور الأبيض المحرّمة دوليّاً هي برسم المجتمع الدولي
lebanon 24
16/11/2023 20:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
اتهامات تلاحق اسرائيل.. استخدمت الفوسفور الأبيض في غزة ولبنان!
lebanon 24
16/11/2023 20:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الفوسفور الأبيض

ارشادات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:02 | 2023-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2023-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:49 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2023-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:03 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:35 | 2023-11-16
13:08 | 2023-11-16
13:05 | 2023-11-16
12:50 | 2023-11-16
11:56 | 2023-11-16
11:31 | 2023-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24