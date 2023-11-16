فرنسا تحذّر إيران من أي تصعيد في لبنان وغزة

أشارت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الى أنها "حذّرت بشدة" نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "من أي تصعيد أو توسيع للنزاع" الإسرائيلي الفلسطيني، خصوصا في لبنان.





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وقالت كولونا في منشور على منصة "إكس": "جرى اتصال اليوم مع نظيري الإيراني في شكل تحذير: توسيع النزاع الدائر في غزة لن يفيد أحدا، وستتحمل إيران مسؤولية كبيرة".



