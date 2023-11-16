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لبنان

فرنسا تحذّر إيران من أي تصعيد في لبنان وغزة

Lebanon 24
16-11-2023 | 12:50
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أشارت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الى أنها "حذّرت بشدة" نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "من أي تصعيد أو توسيع للنزاع" الإسرائيلي الفلسطيني، خصوصا في لبنان.

 
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وقالت كولونا في منشور على منصة "إكس": "جرى اتصال اليوم مع نظيري الإيراني في شكل تحذير: توسيع النزاع الدائر في غزة لن يفيد أحدا، وستتحمل إيران مسؤولية كبيرة".


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