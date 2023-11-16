والد الوزيرة نجلا رياشي في ذمة الله

توفي السيد فيكتور رياشي، والد وزيرة التنمية الادارية نجلا رياشي. ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه غدا الجمعة في كاتدرائية النبي الياس في الخنشارة.

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اسرة "لبنان 24" تتقدم من الوزيرة نجلا رياشي وعائلتها بأحر التعازي، سائلة الله ان يسكنه الاخدار السماوية