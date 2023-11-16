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لبنان

والد الوزيرة نجلا رياشي في ذمة الله

Lebanon 24
16-11-2023 | 13:08
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توفي السيد فيكتور رياشي، والد وزيرة التنمية الادارية نجلا رياشي. ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه غدا الجمعة في كاتدرائية النبي الياس في الخنشارة. 
 
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اسرة "لبنان 24" تتقدم من الوزيرة نجلا رياشي وعائلتها بأحر التعازي، سائلة الله ان يسكنه الاخدار السماوية 
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لبنان

تعازي ووفيات

نجلار رياشي

وفاة

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