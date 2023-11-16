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لبنان

مدير مصلحة الابحاث الزراعية ينجو من حادث سير مروع!

Lebanon 24
16-11-2023 | 13:05
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نجا رئيس مجلس إدارة المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية الدكتور ميشال افرام من حادث سير مروع على طريق الفرزل- زحلة.
 
 
وفي التفاصيل، صدمت شاحنة كبيرة تسير بسرعة خيالية سيارته ودفعتها أمامها مسافة 30 مترا، وقد ثبتت السيارة على الفاصل الاسمنتي وسط الطريق.
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وحضرت عناصر الصليب الاحمر ونقلت أفرام الى المستشفى مصابا برضوض.
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