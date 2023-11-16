مدير مصلحة الابحاث الزراعية ينجو من حادث سير مروع!

نجا رئيس مجلس إدارة المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية الدكتور ميشال افرام من حادث سير مروع على طريق الفرزل- زحلة.



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وحضرت عناصر الصليب الاحمر ونقلت أفرام الى المستشفى مصابا برضوض. وفي التفاصيل، صدمت شاحنة كبيرة تسير بسرعة خيالية سيارته ودفعتها أمامها مسافة 30 مترا، وقد ثبتت السيارة على الفاصل الاسمنتي وسط الطريق.وحضرت عناصر الصليب الاحمر ونقلت أفرام الى المستشفى مصابا برضوض.