الزميل محمد الجنّون ينال شهادة الماجستير عن دراسة تخصُّ أزمة المصارف في لبنان وعلاقتها بالإعلام

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نال الزّميل محمد الجنّون شهادة الدراسات العليا (ماجستير) من كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية بتقدير جيد جداً بعلامة 80/100، وذلك عن دراسته التي جاءت تحت عنوان: "تطور استخدام المصارف للاعلام للتواصل مع جمهورها على أثر الأزمة المالية 2019 - 2022".وتناولت الدراسة كيفية أداء المصارف إعلامياً مع زبائنها خلال الأزمة المفصلية التي يعيشها لبنان، كما ركزت على دور الأجهزة الإعلامية داخل المصارف للحفاظ على ثقة الجمهور بتلك المؤسسات المالية.وتطرقت الدراسة بشكل أساسي إلى إجراء دراسة تحليلية لخطابات المصارف ولغتها الإعلامية تجاه جمهورها، كما وضعت لائحة من الاقتراحات والاستنتاجات التي يمكن البناء عليها في العمل الإعلامي داخل المصارف.