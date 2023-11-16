مذكرة بحث وتحرٍ بحق ليال الاختيار

أعلنت الاعلامية ليال الاختيار في منشور عبر حسابها على منصة "اكس" تبلغها مذكرة بحث وتحرٍ صادرة من قبل النيابة العامة العسكرية في لبنان.

وقالت: "تبلغت للتو أن مذكرة بحث وتحرٍ صدرت بحقي من قبل النيابة العامة العسكرية في لبنان. بعد ما يسمى الإخبار الذي تقدم به ضدي محسوبون على حزب الله، تحت مسميات مقنّعة….

ان هذه الخطوة هي اضطهاد سياسي سافر، بأسلوب القمع القضائي. وهي لا تمت الى الحق والحقيقة والعدالة بصلة …

كما أن الذين يقفون خلفها يلحقون بأنفسهم العار الأخلاقي والوطني والانساني. فهم من نهب الدولة وأفلس الشعب وتنازل عن سيادة الوطن وثرواته. وها هم يغطون ارتكاباتهم بفبركات لقمع الحريات…

لست خائفة لاني لبنانية من الان وحتى يوم القيامة وعربية من الان وحتى اخر نفس. ولن تمسوا حريتي ولا كرامتي ولا قناعاتي مهما فعلتم".