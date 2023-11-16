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لبنان

حركة سياحية ملحوظة

Lebanon 24
16-11-2023 | 17:00
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تشهد مدينة ساحلية جنوبية حركة سياحية ملحوظة، على الرغم ممَّا يجري في القطاع المحيط بها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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