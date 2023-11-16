مناطق جنوبية عدة تتعرض لقصف مدفعي إسرائيلي.. إليكم آخر التطورات

أفادت مندوبة "لبنان 24" التوتر عاد ليخيم على القطاع الشرقي أسوة بالقطاعين الغربي والاوسط، وذلك بعد ان جددت القوات الاسرائيلية قصفها المدفعي والصاروخي فجرا على سهل المجيدية، والسلامية، ومحيط حلتا، وكفرشوبا، وكفرحمام، ومزارع شبعا، والعرقوب في ظل تحليق شبه متواصل للطيران الاستطلاعي فوق المنطقة وصولا حتى البقاع الغربي، واقليم التفاح، وتلال عرمتى، والمحمودية.

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كما سُجل أيضا قصف مدفعي موجه على تلة الحمامص، وسهل مرجعيون، وخراج الخيام.

وتعرضت أطراف بلدة الناقورة صباح اليوم، لقصف مدفعي معادٍ، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وبدوره، أفاد مراسل قناة "المنار" علي شعيب أنه وخلال ساعات الفجر، تعرضت منطقة الحرج، وتل النحاس، والعزية في أطراف بلدة كفركلا لقصف مدفعي إسرائيلي معادي.

وكانت قد شهدت أطراف بلدات الناقورة، وبليدا، والخيام، وبرج الملوك، وكفرشوبا، وكفرحمام، ليلاً وحتى ساعات الفجر الأولى، قصفاً معادياً بالقذائف الثقيلة تخللها إلقاء قذائف ضوئية في أجواء بعض المناطق الحدودية.

ومساء أمس، قام حزب الله بإستهداف دبابة ميركافا تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة بيرانيت عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، كما واستهدف عدداً من المواقع التابعة لجيش العدو بالأسلحة المناسبة.