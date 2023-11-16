Advertisement

لبنان

مناطق جنوبية عدة تتعرض لقصف مدفعي إسرائيلي.. إليكم آخر التطورات

Lebanon 24
16-11-2023 | 23:57
A-
A+
Doc-P-1131314-638358015383251924.png
Doc-P-1131314-638358015383251924.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" التوتر عاد ليخيم على القطاع الشرقي أسوة بالقطاعين الغربي والاوسط، وذلك بعد ان جددت القوات الاسرائيلية قصفها المدفعي والصاروخي فجرا على سهل المجيدية، والسلامية، ومحيط حلتا، وكفرشوبا، وكفرحمام، ومزارع شبعا، والعرقوب في ظل تحليق شبه متواصل للطيران الاستطلاعي فوق المنطقة وصولا حتى البقاع الغربي، واقليم التفاح، وتلال عرمتى، والمحمودية.
Advertisement
 
كما سُجل أيضا قصف مدفعي موجه على تلة الحمامص، وسهل مرجعيون، وخراج الخيام.
 
وتعرضت أطراف بلدة الناقورة صباح اليوم، لقصف مدفعي معادٍ، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. 
 
وبدوره، أفاد مراسل قناة "المنار" علي شعيب أنه وخلال ساعات الفجر، تعرضت منطقة الحرج، وتل النحاس، والعزية في أطراف بلدة كفركلا لقصف مدفعي إسرائيلي معادي. 
 
وكانت قد شهدت أطراف بلدات الناقورة، وبليدا، والخيام، وبرج الملوك، وكفرشوبا، وكفرحمام، ليلاً وحتى ساعات الفجر الأولى، قصفاً معادياً بالقذائف الثقيلة تخللها إلقاء قذائف ضوئية في أجواء بعض المناطق الحدودية.
 
ومساء أمس، قام حزب الله بإستهداف دبابة ميركافا تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة بيرانيت عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، كما واستهدف عدداً من المواقع التابعة لجيش العدو بالأسلحة المناسبة.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:49 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:15 | 2023-11-17
01:00 | 2023-11-17
01:30 | 2023-11-17
01:07 | 2023-11-17
00:23 | 2023-11-17
23:37 | 2023-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24