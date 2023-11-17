في طرابلس.. قطع الطريق عند تقاطع الزاهرية - جسر ابو علي من قبل أصحاب البسطات

أفادت مندوبة "لبنان24" أن أصحاب البسطات قطعوا الطريق عند تقاطع الزاهرية - جسر ابو علي احتجاجاً على قيام شرطة بلدية طرابلس، فجر اليوم، بإزالة عدد كبير من البسطات المخالفة.

Advertisement