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لبنان

في طرابلس.. قطع الطريق عند تقاطع الزاهرية - جسر ابو علي من قبل أصحاب البسطات

Lebanon 24
17-11-2023 | 00:23
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أفادت مندوبة "لبنان24" أن أصحاب البسطات قطعوا الطريق عند تقاطع الزاهرية - جسر ابو علي احتجاجاً على قيام شرطة بلدية طرابلس، فجر اليوم، بإزالة عدد كبير من البسطات المخالفة. 
 
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