خدمات "أوجيرو" تتوقف في سنترالي بعبدات وبرمانا.. ما السبب؟

أعلنت هيئة "أوجيرو" أن عطلاً طرأ في سنترال بعبدات بسبب الضغط على المولدات ممّا أدّى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

وأكدت "أوجيرو" أن فرقها على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.