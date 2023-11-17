"حزب الله" منزعج ويعدل موقفه

بالتوازي مع التطورات العسكرية والموقف الفرنسي الداعم بشكل كبير لاسرائيل، بات السؤال المطروح يكمن في كيفية تعامل "حزب الله" مع الفرنسيين في الداخل اللبناني.

وبحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" منزعج من الموقف الفرنسي ، كما من انسحاب شركة "توتال" من عملية التنقيب عن الغاز، لذلك فإن تعامله بدأ يتبدل مع الوسطاء الفرنسيين.

Advertisement

وتؤكد المصادر ان الحزب بات يتعاطى مع باريس، خلال هذه المرحلة، كما يتعامل مع سائر الدول الغربية، ولم يعد يرغب في تسهيل المهام والوساطات والمبادرات الفرنسية المرتبطة بالساحة اللبنانية او بقضايا المنطقة.