Advertisement

لبنان

"حزب الله" منزعج ويعدل موقفه

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-11-2023 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1131337-638358058995475324.jpg
Doc-P-1131337-638358058995475324.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بالتوازي مع التطورات العسكرية والموقف الفرنسي الداعم بشكل كبير لاسرائيل، بات السؤال المطروح يكمن في كيفية تعامل "حزب الله" مع الفرنسيين في الداخل اللبناني.
وبحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" منزعج من الموقف الفرنسي ، كما من انسحاب شركة "توتال" من عملية التنقيب عن الغاز، لذلك فإن تعامله بدأ يتبدل مع الوسطاء الفرنسيين.
Advertisement
وتؤكد المصادر ان الحزب بات يتعاطى مع باريس، خلال هذه المرحلة، كما يتعامل مع سائر الدول الغربية، ولم يعد يرغب في تسهيل المهام والوساطات والمبادرات الفرنسية المرتبطة بالساحة اللبنانية او بقضايا المنطقة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2023-11-17
03:22 | 2023-11-17
03:16 | 2023-11-17
03:06 | 2023-11-17
03:00 | 2023-11-17
02:45 | 2023-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24