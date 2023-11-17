نواب غابوا لعدم الاحراج

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تغيب عدد من نواب"تكتل لبنان القوي" عن إجتماعهم الأسبوعي في ميرنا الشالوحي بعدما علموا ان وزير الدفاع موريس سليم مشارك في الاجتماع، وأن ملف عدم السماح بالتمديد لقائد الجيش جوزيف عون سيكون محور النقاش.وبحسب المعطيات" فان هؤلاء النواب تغيبوا عن الإجتماع لعدم الإحراج او التساجل مع الوزير سليم رئيس "التيار" جبران باسيل، حتى أن بعضهم وصل وغادر قبل الترجُّل من السيارة عندما رأى موكب وزير الدفاع في المكان".وبحسب المصدر"فان عددا من نواب التكتل هم مع مبدأ الحفاظ على رأس المؤسسة العسكرية في هذه الظروف المفصلية".