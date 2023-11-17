لفت مصدر متابع لبرامج المرشحين لمنصب نقيب المحامين في بيروت ولإطلالاتهم ومناظراتهم الإعلامية الى وقوع المرشح لمنصب نقيب عبده نخلة لحود بعدد من التناقضات، وقول الشيء ونقيضه في آنٍ واحد. ففي مستهل إطلالته قبل يومين على إحدى الشاشات في مناظرةٍ مع زملاء له على المنصب ذاته ،بالغ جداً في تسمية الأحزاب التي قال أنها تدعم ترشيحه، فعدّدها قائلاً :"أنا مدعوم من تيار المستقبل والإشتراكي والقوات وحزب الوطنيين الأحرار ، ببياناتٍ رسمية أصدرها هؤلاء"،وكأنه يصبغ المعركة الإنتخابية النقابية يوم الأحد بطابع حزبية بنسبة كبيرة، ومر مرور الكرام على إستقلالية هذا الإستحقاق الذي هو الأساس والخيار الأول لدى كل محامٍ ولو كان حزبيا .

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المصدر النقابي المتابع اضاف"أن المرشح لحود عاد وإنتقد الأحزاب السياسية نفسها التي تدعمه عندما قال "هذه الزُمرة الحاكمة اليوم هي مَن نهبت وسرقت أموال المودعين بطريقةٍ منظمة".

المصدر ختم بأن لحود وقع في بعض المغالطات عندما تحدث في الشؤون المالية والضرائبية التي تخص النقابة وأسهب في تسمية الشخصيات السياسية والوزارية والنيابية التي زارها .