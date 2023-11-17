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لبنان

إنخفاض في أسعار المحروقات.. هكذا أصبحت

Lebanon 24
17-11-2023 | 02:10
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انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 2000 ليرة لبنانية. 

كما انخفض سعر المازوت 24000 ليرة لبنانية.

وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- البنزين 95 أوكتان: 1574.000 ليرة لبنانية

- البنزين 98 أوكتان: 1614.000 ليرة لبنانية
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- المازوت: 1587.000 ليرة لبنانية

- الغاز: 950.000 ليرة لبنانية.

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