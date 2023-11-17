إنخفاض في أسعار المحروقات.. هكذا أصبحت

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انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 2000 ليرة لبنانية.كما انخفض سعر المازوت 24000 ليرة لبنانية.وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي:- البنزين 95 أوكتان: 1574.000 ليرة لبنانية- البنزين 98 أوكتان: 1614.000 ليرة لبنانية- المازوت: 1587.000 ليرة لبنانية- الغاز: 950.000 ليرة لبنانية.