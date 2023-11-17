كم بلغت تسعيرة الدولار صباح اليوم؟

تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين الـ89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



تجدر الإِشارة إلى أن هذه هي التسعيرة التي أقفل عليها الدولار مساء أمس.

Advertisement