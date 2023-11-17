Advertisement

لبنان

كم بلغت تسعيرة الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
17-11-2023 | 03:22
A-
A+
Doc-P-1131382-638358134718550859.png
Doc-P-1131382-638358134718550859.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين الـ89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
تجدر الإِشارة إلى أن هذه هي التسعيرة التي أقفل عليها الدولار مساء أمس.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاستقرار مستمر.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم
lebanon 24
17/11/2023 12:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
استقرار في سعر الصرف.. اليكم تسعيرة الدولار صباح اليوم
lebanon 24
17/11/2023 12:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع في سعر صرف الدولار.. اليكم التسعيرة صباح اليوم
lebanon 24
17/11/2023 12:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما سجّله سعر صرف الدولار صباح اليوم
lebanon 24
17/11/2023 12:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

سعر

الدولار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-11-17
05:00 | 2023-11-17
04:59 | 2023-11-17
04:54 | 2023-11-17
04:45 | 2023-11-17
04:43 | 2023-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24