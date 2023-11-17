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لبنان

"التمديد لقائد الجيش أو عدمه".. البعريني: الموقف لم يتخذ بعد

Lebanon 24
17-11-2023 | 03:48
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اعتبر النائب وليد البعريني أن "أي موقف من المشاركة بجلسة تشريعيّة للتمديد لقائد الجيش لم يتّخذ بعد من تكتل "الاعتدال الوطني"، لافتًا إلى ان "التشاور لا يزال قائمًا بين كتلتي "الاعتدال الوطني" و"لبنان الجديد" لاتخاذ قرار موحد بالمشاركة من عدمها".
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وتمنّى "ألا تفتح المعركة على الحدود الجنوبية لأن الوضع سيكون كارثيًا في حال تمددت الاعتداءات".
 
وأشار إلى أن "الوضع في لبنان لا يحتمل المزيد من الضغوط الأمنية في ظل الوضع الاقتصادي والسياسي المتأزم".
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