Advertisement

لبنان

عاجل جداً.. صاروخٌ من لبنان يضربُ هدفاً إسرائيليّاً وهذا ما جرى!

Lebanon 24
17-11-2023 | 03:59
A-
A+
Doc-P-1131398-638358158558958054.jpg
Doc-P-1131398-638358158558958054.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت المعلومات عن إطلاق صاروخ مُوجّه من جنوب لبنان باتجاه هدفٍ عسكريّ إسرائيليّ بين مُستوطنة عرب العرامشة وموقع الجرداح الإسرائيلي.

Advertisement
في غضون ذلك، تحدّثت وسائل إعلامٍ إسرائيليّة عن إغلاق الطرق في الجليل الأعلى بسبب حدثٍ أمني في تلال راميم عند الحدود مع لبنان. 

وتتزامنُ هذه الأنباء مع إقدام جيش العدو الإسرائيليّ على قصف بلدات جنوبية بواسطة سلاح الجو والمدفعية.

وقالت مصادر ميدانية في الجنوب إنَّ الطيران الحربي الإسرائيليّ شن غارات على أطراف مناطق شيحين، الجبين، واللبونة. 

كذلك، استهدف العدو بقذائف المدفعية أطراف بلدات يارين، راميا بيت ليف وميس الجبل. 
 
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-11-17
05:00 | 2023-11-17
04:59 | 2023-11-17
04:54 | 2023-11-17
04:45 | 2023-11-17
04:43 | 2023-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24