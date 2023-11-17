عاجل جداً.. صاروخٌ من لبنان يضربُ هدفاً إسرائيليّاً وهذا ما جرى!

أفادت المعلومات عن إطلاق صاروخ مُوجّه من جنوب لبنان باتجاه هدفٍ عسكريّ إسرائيليّ بين مُستوطنة عرب العرامشة وموقع الجرداح الإسرائيلي.



Advertisement في غضون ذلك، تحدّثت وسائل إعلامٍ إسرائيليّة عن إغلاق الطرق في الجليل الأعلى بسبب حدثٍ أمني في تلال راميم عند الحدود مع لبنان. في غضون ذلك، تحدّثت وسائل إعلامٍ إسرائيليّة عن إغلاق الطرق في الجليل الأعلى بسبب حدثٍ أمني في تلال راميم عند الحدود مع لبنان.



وتتزامنُ هذه الأنباء مع إقدام جيش العدو الإسرائيليّ على قصف بلدات جنوبية بواسطة سلاح الجو والمدفعية.



وقالت مصادر ميدانية في الجنوب إنَّ الطيران الحربي الإسرائيليّ شن غارات على أطراف مناطق شيحين، الجبين، واللبونة.



كذلك، استهدف العدو بقذائف المدفعية أطراف بلدات يارين، راميا بيت ليف وميس الجبل.