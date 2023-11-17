شعبة المعلومات توقف عصابة.. أفرادها كانوا يروجون الدولارات المزيفة في الصيدليات ومحطات المحروقات والمطاعم

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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج العملة المزيّفة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط عصابة تقوم بترويج العملة المزيّفة في بلدة زحلة ومحيطها، ويستهدف أفرادها الصيدليات ومحطات المحروقات والمطاعم.على أثر ذلك، كُلّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية أفراد العصابة المذكورة وتوقيفهم.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة توصلت الشعبة إلى تحديد هويتهم، وهم كلّ من:أ. أ. (مواليد عام 2000، سوري)و. ب. (مواليد عام 2003، لبناني)م. غ. (مواليد عام 2003، لبناني)بتاريخي 14 و15 -11-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيف الأوّل والثاني في بلدة برالياس على متن سيارة نوع مرسيدس لون أسود من دون لوحات زجاجها حاجب للرؤية -تم ضبطها، وتبيّن أنّها تُستَخدَم في عمليات الترويج، والثالث تم توقيفه في مجدل عنجر.بتفتيشهم والسيارة، تم ضبط مبلغ مئتي دولار أميركي مزيّف.بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ اليهم لجهة قيامهم بترويج العملة المزيّفة (دولار أميركيّ) في الصيدليات، ومحطات المحروقات، والمطاعم في مناطق زحلة، وتعلبايا، وبرالياس، والمرج، وديرزنون، على متن سيارات عدّة، منها سيارة المرسيدس المضبوطة.أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.