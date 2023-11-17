عند الـ10.30 صباحاً.. إليكم ما فعله "حزب الله"!

أعلن "حزب الله" في بيان، اليوم الجمعة، أنّ "مُجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعاً لجنود الإحتلال الإسرائيليّ بالقرب من مثلث الطيحات بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مُباشرة".

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ولفت الحزب في بيانه إلى أن تلك العملية نفذت عند الساعة الـ10.30 من قبل ظهر اليوم الجمعة، وقد جاءت "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة".

وفي بيانٍ آخر، قال الحزب إنه نفذ عملية أخرى عند الساعة الـ10.30 صباح اليوم ضدّ تجمع لجنود إسرائيليين بالقرب من موقع المرج، مشيراً إلى أنه استخدم الأسلحة المناسبة وحقق في الهدف إصابات مُباشرة.

كذلك، تبنى الحزب في بيان له إستهداف تجمع لجنود إسرائيليين بالقرب من ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة)، مشيراً إلى أن العملية حصلت عند الساعة الـ10.30 صباحاً، بالتزامن مع العمليتين السابقتين المذكورتين أعلاه.