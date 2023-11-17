ميقاتي بحث مع حجّار ملف "برنامج أمان" والتقى منسق الأمم المتحدة وسفير إسبانيا

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار قبل ظهر اليوم في السرايا، وعرض معه ملفات وزارته.

وقال الحجار بعد الاجتماع: "زرت دولة الرئيس للبحث في مواضيع عدّة، منها القرض المتعلّق ببرنامج أمان. فبعد توقيع وزير المالية على مشروع اتفاقية القرض المقدّم من البنك الدولي والمتعلّق بالتمويل الإضافي لبرنامج أمان وإحالته على رئاسة مجلس الوزراء، أكّد دولته بأنه سيحيل الملفّ على مجلس النواب خلال أسبوع".

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كذلك، دار نقاشٌ حول أهميّة الإعلان عن إقرار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، موضوع الهبة الصينيّة وضرورة إيجاد حلول لمعاناة مؤسسات الرعاية، منها تسهيل عمليّة الحصول على أموالهم من المصارف.

منسق الأمم المتحدة

واستقبل رئيس الحكومة منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية عمران ريزا وبحث معه التعاون القائم بين الحكومة ومؤسسات الامم المتحدة في الجهود الخدماتية والانسانية والصحية والاجتماعية.



سفير اسبانيا

واستقبل رئيس الحكومة سفير إسبانيا في لبنان خيسوس سانتوس أغوادو.

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صورٌ من لقاءات الرئيس ميقاتي اليوم:

اللقاء مع الوزير حجار:

اللقاء مع ريزا:

اللقاء مع سفير إسبانيا: