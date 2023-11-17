دوريات لقوى الأمن في طرابلس.. ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن قوة كبيرة تابعة لقوى الامن الداخلي قامت فجر اليوم بتنفيذ دوريات في منطقة زيتون ابي سمراء في طرابلس.



وتأتي هذه الحملة بعد ورورد شكاوى من قبل المواطنين في مختلف المناطق الشمالية، منها ضهر العين وابي سمراء ومجدليا، وذلك بسبب انتشار ظاهرة صيد البر في فترة الليل والفجر، واطلاق النار الذي يتسبب بالازعاج واقلاق راحة المواطنين وخصوصاً الاطفال نظراً لتقارب المباني السكنية من الاماكن التي يتردد اليها الصيادين.

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