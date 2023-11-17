لقاء بين وزيري العدل والشؤون.. ناقش امورا قانونية عالقة بين الوزارتين

عقد وزيرا العدل والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري وهكتور الحجار، اجتماعاً مشتركاً في وزارة العدل، بحثا في خلاله أطر معالجة بعض الأمور القانونية العالقة بين وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية.

Advertisement