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لبنان

لقاء بين وزيري العدل والشؤون.. ناقش امورا قانونية عالقة بين الوزارتين

Lebanon 24
17-11-2023 | 04:22
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عقد وزيرا  العدل والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري وهكتور الحجار، اجتماعاً مشتركاً في وزارة العدل، بحثا في خلاله أطر معالجة بعض الأمور القانونية العالقة بين وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية.
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