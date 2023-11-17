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لبنان

آخر معلومة.. هذا ما فعله "حزب الله" بـ"إتصالات المستوطنات الإسرائيلية"!

Lebanon 24
17-11-2023 | 04:28
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قالت وسائل إعلام إسرائيليّة إن "المستوطنات المُحاذية للشريط الحدودي مع لبنان لا يمكنها تلقي الإتصالات في الوقت الراهن".
وأوضحت التقارير الإسرائيلية أنّ هناك أعطالاً كبيرة طرأت على هوائيات الخليوي في تلك المستوطنات إثر تضررها بسبب هجمات "حزب الله". 
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