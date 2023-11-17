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لبنان

أبو حيدر: التعاون مع وزارة الاقتصاد مهم جداً لضمان التقدم

Lebanon 24
17-11-2023 | 04:45
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زار المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر المركز الرائد للابتكار وريادة الأعمال Berytech، والتقى رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي مارون شماس والرئيس التنفيذي للعمليات رامي بو جودة ومسؤولين، وتم البحث في النظام البيئي النابض بالحياة في Berytech، وتعزيز المناقشات حول الابتكار وريادة الأعمال والتنمية الإقتصادية.
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بداية، قدم شماس عرضا موجزا عن الأنشطة، وسلط الضوء على الوضع الحالي والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، في ظل الأزمة التي يشهدها لبنان"، مؤكدا  "أهمية تقديم توجيه بين القطاعين الخاص والعام".

من جهته نوه ابو حيدر بـ "الدور الذي تلعبه Berytech  في دعم الاقتصاد الوطني"، واكد ان  "التآزر والتعاون مع الوزارة مهم جدا لضمان التقدم"، مبديا "استعداده الكامل لتوفير الروابط اللازمة وتقديم المساعدة للمؤسسة وكوادرها".

وفي سياق الزيارة، قام فريق Lebanon Innovate  في Berytech بعرض للبرنامج وأبرز أهدافه في دعم تحويل الابتكارات والاكتشافات التكنولوجية الناشئة من الجامعات إلى منتجات جاهزة للتسويق ومشاريع تجارية لتعزيز القطاعات الإنتاجية اللبنانية. كما قدمت شركتان ناشئتان من برنامج Agrytech، وهما Beirut Roma Beirut وYummi Tummi، عرضا لأعمالهما في حضور أبو حيدر، حيث شاركتا رؤى مسارهما في قطاع الصناعات الغذائية إلى جانب التحديات والنجاحات التي واجهاها.

وختاما، أعرب شماس وأبو حيدر عن "حماسهما إزاء الاجتماع"، وأكدا أن" Berytech والوزارة يتطلعان إلى هدف واحد ومشترك من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال ريادة الأعمال والابتكار".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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