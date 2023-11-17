من جمعية المصارف.. تقريرٌ بالأرقام يكشف آخر "التطورات النقدية والمصرفية"

أصدرت جمعية مصارف لبنان، اليوم الجمعة، تقريراً بأبرز التطورات النقدية والمالية خلال شهر أيلول الماضي.

ويقدم التقرير قراءة حول الوضع الإقتصادي العام، آخر التطورات في المالية العامة والدين العام، وأبرز التطورات المصرفية والنقدية.

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