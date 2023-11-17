"تظاهرة تكنولوجية" في المؤتمر الرقمي الدولي الريادي للشباب (فيديو)

بالرغم من كل الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة، شهدت بيروت تظاهرة تكنولوجية إثر انعقاد المؤتمر الرقمي الدولي الريادي للشباب "Digital Youth Leaders International Conference" بحضور حوالى 700 شخص بين سياسيين وديبلوماسيين وأكاديميين واقتصاديين ورجال أعمال واعلاميين وضباط من الجيش والقوى الأمن الداخلي وأخصائيين وطلاب من جامعات متعددة ومشاركة الآلاف افتراضيا من تنظيم جامعة القديس يوسف في بيروت برئاسة الأب البروفسور سليم دكاش وجمعية Rethinking Lebanon بشخص رئيسها د. جهاد الحكيّم.

وتناول المؤتمر الذكاء الاصطناعي وآخر مستجداته في جميع الحقول التطبيقية، وكذلك الأمن السيبراني، والبيانات الاصطناعية، والأصول الرقمية وفرص عمل المستقبل.

وسلّط المؤتمر الضوء على أهمية دور الرواد الرقميين الشباب في وضع خارطة طريق وتكوين صورة مستقبلية للبنان والعالم من خلال العالم الرقمي.

وشارك في المؤتمر 10 خبراء ومتحدثين رائدين على الصعيد العالمي من عدة دول وشركات مختلفة متعددة الجنسيات رائدة في التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي العالمي.

وشرح البروفسور السابق في جامعة هارفرد للعلوم الطبية باخوس طنوس وهو حاليا رئيس قسم الأورام العصبية في شركة استرازينكا العالمية، كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والأبحاث وشركات صناعة الأدوية. بالإضافة الى اللجوء للذكاء الاصطناعي في تطوير اللقاحات والكشف المبكر عن مرض السرطان.

بدوره، تحدث الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في IDEALworks التي تعنى بالروبوتات والمملوكة من شركة BMW د.جيمي ناصيف في فقرته عن طريقة إحداث البيانات الاصطناعية ثورة في التحول الصناعي، شارحا أن ذلك سيوفر عدة بيانات واسعة ومتنوعة لبيئات التدريب الافتراضية.

وأشار الى أن هذا يسمح باختبار وتطوير العمليات الصناعية بفعالية أكثر داخل metaverse، مما يعزز الكفاءة والسلامة. بالإضافة الى ذلك تعمل البيانات الاصطناعية على تسهيل الابتكار المتسارع من خلال تمكين عمليات محاكاة السيناريوهات المعقدة من دون الاعتماد فقط على الحصول على البيانات الواقعية.

من جهته، أكد د. سامر عبدالله شريك وعضو مجلس إدارة ورئيس قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في شركة KPMG العالمية على أهمية التقنيات الناشئة في تحسين نوعية الحياة، والتأثيرات الإيجابيات لها على المجتمع والاقتصاد. كما بيّن دور الحكومات في تطوير نظام بيئي وإطار تنظيمي يسهمان في تعزيز الابتكار.

وتطرّق مستشار الجامعة اليسوعية للعلوم التكنولوجية البروفسور داني مزهر الى كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل والأعمال التي سيوفرها والمهن التي ستختفي في المستقبل.

وناقش الشريك الإداري لشركة Thidesoft التابعة لمجموعة Potech ايلي زيدان خبراته مع المشاركين حول الأمن السيبراني والمخاطر الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.

ورأى زيدان أنه من السهل سد الفجوة في مهارات الأمن السيبراني عند استخدام أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة.

وأعطى المدير التنفيذي والمؤسس لشركة MT2 ناجي بو حبيب معلوماته حول تأثير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على مجالات التواصل الاجتماعي والاتصالات، فضلاً عن فرص ريادة الأعمال الناشئة.

كما ألقى بعض الضوء على الأساليب المبتكرة التي يمكن لرواد الأعمال اعتمادها لتحقيق الدخل من المحتوى الخاص بهم بشكل فعال.

وختم المؤتمر الدكتور في الاقتصاد سيف الدين عاموس صاحب كتاب bitcoin standard الأكثر مبيعا في العالم في هذا المجال والذي ترجم الى 37 لغة.

وتناول في كلمته عن الحرية التي توفرها عملة البيتكوين في التداول كما سماحها للمستخدم بتدخير أموالهم من دون أي تدخل من قبل المصارف والدول.

واستهل المؤتمر بكلمة لرئيس Rethinking Lebanon د. جهاد الحكيّم أثنى فيها على دور الشباب وقوتهم في ريادة التغيير والذين أثبتوا أنهم أقوى من الأزمات.

بدوره، رحّب عميد كلية الهندسة والعمارة في جامعة القديس يوسف ESIB البروفسور وسيم رفاييل بالحضور والمشاركين لإبراز الدور المفصلي للجيل الصاعد في عالم رقمي سريع التطور.

وشدد العميد على التكامل بين المواضيع المطروحة في المؤتمر والاختصاصات التي تقدمها الكلية، وخاصة الماستر في الذكاء الاصطناعي، والتي تتخطى كونها كلمات طنانة لتفتح افاقا لامحدودة للطلاب الذين تحضرهم الكلية، ليس فقط لمستقبل ناجح، بل لحاضر متغيّر بفعل التطورات التكنولوجية.

أما الأب الرئيس البرفسور سليم دكاش تناول في حديثه أهمية الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في شتى الميادين ودور الجامعات في مواكبة العالم الرقمي.

وأدار المناقشة د.عماد بو حمد وشاركت الآنسة هايا غزال بتقديم المحاضرين.

يذكر أن هذا المؤتمر الذي عقد في حرم كلية العلوم والتكنولوجيا في جامعة القديس يوسف- مار روكز الدكوانة تم نقله الى آلاف المشاركين حول العالم عبر الـmetaverse.