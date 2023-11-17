دعموش : الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية الكاملة عما يجري في مستشفيات غزة

أشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش أنه "خلال كل العقود الماضية إستطاع الغرب أن يقدم صورة عن نفسه مغايرة تماما لحقيقته وواقعه، حيث قدم نفسه حاميا للقيم الأخلاقية والإنسانية ومنارة للحرية ونموذجا حضاريا مثاليا."

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وقال:" لن نسمح ولا ينبغي أن تسمح شعوبنا بعد اليوم أن يأتي الغربيون لينظروا علينا وعلى ‏بلداننا وشعوبنا بموضوع حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الإنسان وعناوين الحرية والديموقراطية، بعد الذي فعلوه في غزة وفي مستشفياتها لا سيما في مستشفى الشفاء".

وشدد على "أن الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية الكاملة عما يجري للأطفال والمرضى في مستشفيات غزة لأنها هي المحرض وهي التي تغطي هذه الجريمة الوقحة في حق الطفولة وفي حق ‏الإنسانية، وهي التي تتحمل مسؤولية استمرار العدوان وارتكاب المجازر وسفك الدم الفلسطيني لأنه هي التي ترفض وقف العدوان".

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وأضاف دعموش:" يجب أن يعرف العدو أنه أمام ثبات وبسالة المقاومة وصمود وصبر أهل غزة لن يستطيع أن يحقق أهدافه، فالمقاومة متجذرة في فلسطين ولا قدرة لأحد على اقتلاعها أو القضاء عليها، والشعب الفلسطيني متجذر في أرضه ولا يمكن لأحد تهجيره أو اقتلاعه من أرضه، وسينتصر في هذه المواجهة بإذن الله".

وأكد أننا في "حزب الله سنواصل دعمنا ونصرتنا لغزة وسنستمر في استنزاف العدو على الحدود من خلال عمليات المقاومة ولن نتوقف ما دام العدوان على غزة ولبنان مستمرا، ولن نتردد في الرد على أي استهداف للمدنيين بشكل قاطع وحازم".

(الوكالة الوطنية)