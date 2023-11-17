Advertisement

لبنان

دعموش : الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية الكاملة عما يجري في مستشفيات غزة

Lebanon 24
17-11-2023 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1131448-638358233431706574.jpg
Doc-P-1131448-638358233431706574.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش أنه "خلال كل العقود الماضية إستطاع الغرب أن يقدم صورة عن نفسه مغايرة تماما لحقيقته وواقعه، حيث قدم نفسه حاميا للقيم الأخلاقية والإنسانية ومنارة للحرية ونموذجا حضاريا مثاليا."

‏‏

وقال:" لن نسمح ولا ينبغي أن تسمح شعوبنا بعد اليوم أن يأتي الغربيون لينظروا علينا وعلى ‏بلداننا وشعوبنا بموضوع حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الإنسان وعناوين الحرية والديموقراطية، بعد الذي فعلوه في غزة وفي مستشفياتها لا سيما في مستشفى الشفاء". 

 

وشدد على "أن الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية الكاملة عما يجري للأطفال والمرضى في مستشفيات غزة لأنها هي المحرض وهي التي تغطي هذه الجريمة الوقحة في حق الطفولة وفي حق ‏الإنسانية، وهي التي تتحمل مسؤولية استمرار العدوان وارتكاب المجازر وسفك الدم الفلسطيني لأنه  هي التي ترفض وقف العدوان".

 

وأضاف دعموش:" يجب أن يعرف العدو أنه أمام ثبات وبسالة المقاومة وصمود وصبر أهل غزة لن يستطيع أن يحقق أهدافه، فالمقاومة متجذرة في فلسطين ولا قدرة لأحد على اقتلاعها أو القضاء عليها، والشعب الفلسطيني متجذر في أرضه ولا يمكن لأحد تهجيره أو اقتلاعه من أرضه، وسينتصر في هذه المواجهة بإذن الله".

 

وأكد أننا في "حزب الله سنواصل دعمنا ونصرتنا لغزة وسنستمر في استنزاف العدو على الحدود من خلال عمليات المقاومة ولن نتوقف ما دام العدوان على غزة ولبنان مستمرا، ولن نتردد في الرد على أي استهداف للمدنيين بشكل قاطع وحازم".

(الوكالة الوطنية)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-11-17
08:48 | 2023-11-17
08:42 | 2023-11-17
08:31 | 2023-11-17
08:17 | 2023-11-17
08:05 | 2023-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24